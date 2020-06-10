"За тебя калым отдам": Ирина Шейк оголила грудь и получила странное предложение руки и сердца

Как оказалось, фотомодель принимает участие в благотворительной акции. Судя по подписи к снимку, Ирина решила пожертвовать предметы своего гардероба от известных марок Британскому журналу Vogue, который объявил сбор денег для благотворительных организаций. Шейк призвала всех желающих заходить на сайт издания, чтобы сделать ставки и купить эти красивые вещи.
Фотография в образе женщины-вамп оказалась прекрасным инструментом для привлечения внимания к проекту. Меньше, чем за сутки, пост набрал более 200 тысяч лайков. Почти все фан-странички модели перепостили этот снимок.
В комментариях также началась бурная активность. "Вкусная девушка! обожаю тебя!", "Ох...чертовка, хороша чертовски", "Самая красивая на планете", "Шикарная. Очень приятно смотреть на такую красоту", – посыпались комплименты на Ирину.
Фотомодель получила десятки предложений руки и сердца, в том числе от пользователя соцсети из России. "За тебя калым отдам, баранов я своих продам)))", – написал он.
Многие комментирующие отметили под фотографией бывшего возлюбленного Шейк – Криштиану Роналду. Видел ли он пост своей экс-пассии, неизвестно. Однако лайка от футболиста Ирина пока не получила.
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