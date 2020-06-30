Закирова с длинными волосами шокировала народ

Наргиз Закирова редко меняла прически, этот факт хорошо известен ее фанатам. Кто-то помнит певицу с косичкой, с которой она выступала впервые на шоу "Голос", но большинству она запомнилась лысой.
"То, что у меня бритая голова, – это элементарная прихоть", – сказала артистка в одном из интервью. Наргиз нечасто экспериментирует с прической, и до недавнего времени поклонникам приходилось лишь догадываться, как мог бы выглядеть кумир с другой длиной и другим цветом волос.
Совсем недавно в "Инстаграм" артистки появились снимки с разными прическами. За такую смену образа можно поблагодарить иностранного художника и фотографа Роналда Макдонкия. Он меняет звездам прически и лица на фотографиях.
Для Закировой деятель искусства подобрал несколько разных стилей. Тут есть образ невесты, светской дамы и даже Чудо-женщины. На каждом кадре певица показана в новом образе. Исполнительнице снимки пришлись по вкусу. В своем аккаунте она поблагодарила Роналда за фото.
Подписчики Наргиз Закировой отреагировали так: "Слушайте, Вам так круто с длинными волосами", "Наргиз Закирова, Вас не узнать", "Мне одной нравится Наргиз без волос, чем с волосами?!"
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