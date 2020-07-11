Звезда Comedy Club откровенно рассказала о сексе втроем

Тогда комик даже не мог себе представить, что он может общаться на трезвую голову с представительницей прекрасного пола, а потом не тащит ее в постель в соседнем отеле. Андрей Бебуришвили заявил, что сейчас он полностью пересмотрел все свои взгляды на жизнь и задумался о более важных вещах.
По словам 27-летнего артиста, он всегда пользовался вниманием у женщин. Несмотря на столь привлекательную внешность, Андрей обладал очень низкой самооценкой и не мог спокойно общаться с девушками любых возрастов. Из этой неприятной ситуации молодой человек быстро нашел выход: он начал много пить и позже налаживал контакт с посетительницами московских баров.
Андрей Бебуришвили уверен, когда мужчина знакомится в клубе с представительницей женского пола, он сразу строит у себя в голове планы на вечер. По мнению комика, во всех ночных заведениях люди знакомятся ради одноразовой интимной близости – без каких-либо обязательств, одна лишь страсть.
"Я раньше часто знакомился пьяным в баре ради секса. Трезвому было как-то стыдно подкатывать к девушке. А пьяным проще диалог начать", – откровенно признался юморист.
Молодой человек вовремя осознал, что с таким подходом он вряд ли встретит любовь всей своей жизни. Поэтому Андрей завязал с большим количеством алкоголя и случайными половыми партнерами. Благодаря этому жизненному периоду комик придумал своего главного персонажа Comedy Club – Пако. Бебуришвили хотел высмеять тот образ жизни, который со временем стал ему противен.
Сейчас Андрей встречается с молодой девушкой, имя которой все еще держится в строжайшем секрете. Артист посетовал, что как только все узнают о ней, их отношения сразу же начинают портиться, поэтому юморист старается не показывать свою даму сердца.
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