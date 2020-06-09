Выпившая Ивлеева села за руль

На радостях блогерша даже устроила салют рядом с "Москва-Сити". Звезда вышла в прямой эфир и похвасталась происходящим перед теми, кто живет в других городах.
Отметим, сначала она хотела фотографироваться с салютом, но после решила, что лучше выйти в прямой эфир. При этом она сразу подчеркнула, что с ней нельзя будет встретиться возле "Москва-Сити".
Судя по кадрам из "Сторис" Насти Ивлеевой, она отметила праздник шампанским. После торжества девушка, как ни в чем не бывало, села за руль. Своим поклонникам она призналась, что выпила всего глоточек.
Знаменитость поблагодарила поклонников за праздник. "Спасибо вам огромное и добро пожаловать всем тем, кто недавно подписался, всем новеньким... А тем, кто со мной давно, вот вы, динозавры, вам вообще такой респектос!" – высказалась Настя Ивлеева.
Некоторые поклонники оставили в микроблоге звезды соцсетей тревожные сообщения о том, чтобы она берегла себя. Дело в том, что ранее пьяный актер Михаил Евфремов устроил аварию в центре Москвы. В результате погиб водитель автомобиля "Лада".
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