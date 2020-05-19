"Сейчас Бузова перекрасится в голубой!": Ивлеева шокировала преображением

За последние несколько лет Настя Ивлеева красила волосы в самые разные цвета. Однако последним преображением блогера поклонники были по-настоящему ошарашены.

Недавно Настя Ивлеева показала в своем инстаграм-аккаунте, как она выглядела во время переезда в Москву. Тогда девушка-брюнетка из Ленинградкой области начала покорять столицу и всего через несколько лет добилась удивительных результатов.

С приходом популярности и баснословных гонораров Настя начала экспериментировать с внешностью. Будучи ведущей шоу "Орел и решка", Ивлеева перекрасилась в блондинку. Уже тогда блогер перестала быть похожей на себя. Фанаты, которые привыкли к темноволосой девушке, скептически отнеслись к ее новому образу.

Позже телеведущая выбрала розовый цвет. На тот момент такое окрашивание было трендом, многие знаменитости предпочли этот оттенок, поэтому Настя не удивила поклонников преображением.

А вот на этот раз Ивлеевой удалось произвести фурор, пишет Teleprogramma.pro. Многомиллионная аудитория пришла в восторг, когда девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена с бирюзовым цветом волос.

"Потрясающе выглядишь, Настя!", "Почему ты становишься красивее с каждый секундой?", "Тебе очень идет этот цвет", – написали фолловеры. Некоторые пользователи Сети не могли не отметить тот факт, что Ивлеева часто подначивает поющую ведущую шоу "Дом-2". "Сейчас Бузова перекрасится в голубой!" – пошутил подписчик.

Однако пока нельзя с уверенностью сказать, на самом ли деле Настя покрасила волосы в необычный цвет. Вполне возможно, что блогер просто примерила парик.