Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Вторник
19 мая
Лента новостей
14:54
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
14:52
Под Москвой мужчина в пьяном угаре убил знакомого
14:50
Актер из "Полицейского с Рублевки" оскандалился из-за наркотиков
14:45
На Урале поймали вскрывавших банкоматы воров
14:35
Дерзкий вид Канделаки стал сенсацией
14:31
Москвичей предупредили о проливном дожде
14:21
Жуткий диагноз: врачи дали звезде "Аншлага" полтора года жизни
14:20
Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита
14:13
Шнуров разбил бутылку о голову известного артиста
14:01
"Сейчас Бузова перекрасится в голубой!": Ивлеева шокировала преображением
13:59
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
13:59
Обнародованы неожиданные детали нового сезона сериала "Ведьмак"
13:30
Вышедший из больницы Мишустин готовится к разговору с Путиным
13:28
"Много от нее беды": Цымбалюк-Романовская вышвырнула актеров из театра Джигарханяна
13:26
При каких симптомах болезней сердца нужно вызывать скорую помощь
13:25
"Уходила, выжав все и отымев по полной": новые детали расставания Гагариной с мужем
13:25
Торгующая элитными винами израильтянка: кем на самом деле является новая жена Макаревича
13:21
"Это просто запредельно": Волкова пнула раскрученного Петрова
13:15
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
13:03
Близкий человек рэпера Гуфа скончался из-за наркотиков
12:55
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
12:46
Родившая Лера Кудрявцева показала фото из палаты
12:44
"Надеялся и ждал": спасенный от алкозависимости актер упал в ноги Джигарханяну
12:41
Жена Венцеслава из "Дома-2" пыталась лишить себя жизни
12:33
Семенович вышла на связь после полученной травмы
12:32
Звезда фильма "Сумерки" умерла при загадочных обстоятельствах
12:21
Ни на что не жаловалась: подруга о съедаемой раком Глаголевой
12:12
Появилась информация о романе Максима Фадеева с молодой певицей
11:54
"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала
11:39
Страдающая алкоголизмом звезда сериала "Друзья" пришла в себя после болезненного разрыва
11:36
Полгода не могла сидеть: пластика ягодиц обернулась для модели мучениями
11:33
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
11:12
Как майские праздники повлияли на ситуацию с коронавирусом в России
11:02
Эротические фото финалистки "Холостяка" заметили на сайте стриптиз-клуба
10:59
Экс-муж Арнтгольц дошел до точки из-за невозможности встретиться с ребенком
10:57
Почти 300 тысяч: коронавирус в России дошел до важной отметки
10:54
В Москве две долгожительницы победили коронавирус
10:35
Удар головой и отбитая селезенка: что случилось с Анитой Цой
10:16
"Федосеева-Шукшина лукавит": помощник Алибасова заговорил на Первом канале
10:04
Лекарство Трампа от коронавируса признали опасным для здоровья
09:42
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
09:42
Стало известно о похождениях Николаева в самой ужасной сауне Москвы
09:33
"Герда": Елена Ваенга показала крошечную малышку
09:31
Сделано заявление о конце эпидемии коронавируса в России
09:27
Родители Началовой обязали "сестричку" Исаеву ответить на все неудобные вопросы
08:53
Ушла в подполье: странное видео с Кудрявцевой вызвало вопросы
08:46
Официальный представитель о разводе Полины Гагариной с мужем
08:17
"Надо все-таки высвобождаться": когда закончится пандемия коронавируса
06:05
Замужнюю Меган Фокс заметили с новым любовником
04:07
"Откровенные сектантские приемчики": Бородина уколола Боню за пропаганду лженауки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Нечисть волосатая": внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
Россиянам предложили урезать пенсию
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Шоу-бизнес

"Сейчас Бузова перекрасится в голубой!": Ивлеева шокировала преображением

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
За последние несколько лет Настя Ивлеева красила волосы в самые разные цвета. Однако последним преображением блогера поклонники были по-настоящему ошарашены.
прочитано 528 раз

Недавно Настя Ивлеева показала в своем инстаграм-аккаунте, как она выглядела во время переезда в Москву. Тогда девушка-брюнетка из Ленинградкой области начала покорять столицу и всего через несколько лет добилась удивительных результатов.

ПО ТЕМЕ

Собчак обставила Ивлееву

"Упитанная бегала по ресторанам": Ивлеева решилась на откровенное признание

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

С приходом популярности и баснословных гонораров Настя начала экспериментировать с внешностью. Будучи ведущей шоу "Орел и решка", Ивлеева перекрасилась в блондинку. Уже тогда блогер перестала быть похожей на себя. Фанаты, которые привыкли к темноволосой девушке, скептически отнеслись к ее новому образу.

Позже телеведущая выбрала розовый цвет. На тот момент такое окрашивание было трендом, многие знаменитости предпочли этот оттенок, поэтому Настя не удивила поклонников преображением.

А вот на этот раз Ивлеевой удалось произвести фурор, пишет Teleprogramma.pro. Многомиллионная аудитория пришла в восторг, когда девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена с бирюзовым цветом волос.

"Потрясающе выглядишь, Настя!", "Почему ты становишься красивее с каждый секундой?", "Тебе очень идет этот цвет", – написали фолловеры. Некоторые пользователи Сети не могли не отметить тот факт, что Ивлеева часто подначивает поющую ведущую шоу "Дом-2". "Сейчас Бузова перекрасится в голубой!" – пошутил подписчик.

Однако пока нельзя с уверенностью сказать, на самом ли деле Настя покрасила волосы в необычный цвет. Вполне возможно, что блогер просто примерила парик.

Автор: 19 мая 2020, 14:01 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Обязательно сядет": наломавшему дров Зеленскому угрожают тюрьмой
Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами
Путин назвал условие для сохранения цивилизации
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа

Шоу-бизнес

Жуткий диагноз: врачи дали звезде "Аншлага" полтора года жизни
Шнуров разбил бутылку о голову известного артиста
"Сейчас Бузова перекрасится в голубой!": Ивлеева шокировала преображением
"Много от нее беды": Цымбалюк-Романовская вышвырнула актеров из театра Джигарханяна

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Коробка с золотом и бриллиантами Началовой обнаружилась дома у ее "сестрички" Исаевой

Откуда у пиарщицы эти драгоценности
Шоу-бизнес

"Эх вы, нищеброды": Ёлка обратилась к народу после слов о стыдной бедности

Певица попыталась оправдать свои слова
Шоу-бизнес

"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову

Продюсер считает его "помойным ведущим"
Шоу-бизнес

Замужнюю Меган Фокс заметили с новым любовником

Парочка заехала перекусить в кафе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+