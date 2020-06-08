Друг сообщил о состоянии госпитализированного Джигарханяна

Сегодня, 8 июня, появилась информация, будто Армен Джигарханян угодил в больницу. Якобы актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Едва стало известно о госпитализации Армена Джигарханяна, как журналисты оборвали телефон его ближайшего друга Артура Согомоняну. Именно он в последнее время представляет интересы 84-летнего артиста. Для начала приятель актера подтвердил информацию о госпитализации.

"Он находится в больнице и, я полагаю, что где-то на неделю", – сообщил Согомонян, уточнив, что актера госпитализировали накануне, 7 июня. Однако по словам Артура, переживать за Армена Джигарханяна не стоит. "Раз в 2-3 месяца обязательно проходит профилактическое обследование и лечение, а сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его", – рассказал друг артиста.

Артур Согомонян рассказал, что в ходе обследования не было выявлено никаких новых болезней. Также нет обострения и старых "болячек". При этом он подчеркнул, что ни о каком инсульте речи не идет, это неправда.

Отметим, что Артур Согомонян сблизился с Арменом Джигарханяном после того, как тот со скандалом расстался со своей молодой женой, украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, походя назвав ее вором.

Несмотря на некрасивое расставание, женщина все равно продолжает беспокоиться о бывшем супруге, ведь ему 84 года. Узнав о госпитализации Армена Джигарханяна, Виталине Цымбалюк-Романовской даже стало плохо. "Резко поднялось давление. Состояние было предобморочное. Пришлось даже вызывать скорую. Врачи сказали, что волнение спровоцировало все это. Едва меня откачали", – призналась киевская пианистка.