"Какие у тебя претензии?!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила вдруг позвонившему Джигарханяну

Брак Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской был расторгнут в ноябре 2017 года, но, судя по всему, актер до сих пор тоскует по киевской пианистке. Настолько, что даже позвонил бывшей зазнобе.

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