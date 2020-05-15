"Какие у тебя претензии?!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила вдруг позвонившему Джигарханяну

"Года два назад он позвонил мне и спросил, как я себя чувствую, – рассказала киевская прелестница. – Я ответила жестко: мол, если у тебя есть претензии, мы можем встретиться и все обсудить. Он согласился".
Правда, повидаться с бывшим мужем Виталине не удалось – помешали враги. "С ним нет связи, – пояснила пианистка. – Как только кому-то удается дозвониться, ему сразу меняют номер. Дело в том, что Армен Борисович никогда не запоминал номера телефонов, а записывал их в блокнотик. И позвонить сам не может. А ему, скорее всего, говорят, что я не беру трубку или уехала".
Джигарханян, вероятно, переживает и ждет ту, которая отдала ему лучшие годы жизни. Да и с чисто эстетической точки зрения молодое тело мужчине возле себя видеть приятнее было бы.
Сегодня экс-зазноба легендарного актера не знает, как себя вести. Слишком много боли причинил бывший муж: на всю страну ославил, оболгал, обозвал воровкой.
"Если позволить ему общаться, он наверняка начнет жаловаться. Такое уже случалось", – отметила Цымбалюк-Романовская.
Слушать о том, как несчастлив артист, ей не хочется. Единственное, что сейчас может делать Виталина, так это ставить свечки за здравие Армена Борисовича.
Она навестила бы его с гостиницами, да самоизоляция мешает. "К нему никого не пускают. Армен Борисович всегда тяжело переносил пневмонию, но будем надеяться..." Правда, пианистка не пояснила, на что именно надеется.
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