"Много от нее беды": Цымбалюк-Романовская вышвырнула актеров из театра Джигарханяна

Гостем программы "Судьба человека" стал актер Алексей Шевченков. Мужчина признался, почему в 2010 году ушел из театра Джигарханяна, в котором проработал 13 лет.

Как отметил артист, один его знакомый – преподаватель в музыкальном училище – рассказал интересую историю. Дело было в начале нулевых. Тогда в образовательное заведение пришла работать концертмейстером еще безвестная Виталина Цымбалюк-Романовская. Однажды они вместе выпивали, и девушка обмолвилась, что мечтает выйти замуж за Армена Джигарханяна. Тогда над ней посмеялись, но, как мы знаем, зря.

Алексей Шевченков отметил, когда эта женщина втерлась в доверие к режиссеру, то получила почти неограниченную власть. После ее прихода в театр многим пришлось покинуть труппу.

Актер в программе "Судьба человека" заявил, что Цымбалюк-Романовская распространила ложную информацию о нем. "Мы с Джигарханяном из-за нее тогда поссорились. И я понял: либо я останусь в театре, либо она", – вспоминает мужчина. Артисту пришлось съехать из служебной квартиры, да и вообще начать жизнь почти с чистого листа.

"Эта дама внесла свои коррективы, и очень много пришло от нее беды", – пожаловался актер в эфире шоу "Судьба человека".

Алексей Шевченков благодарен Армену Джигарханяну за то, что тот помог ему справиться с алкоголизмом. В 90-х мужчина крепко выпивал, и в какой-то момент понял, что дальше так продолжаться не должно. Режиссер дал ему второй шанс и завалил работой, которая и помогла выбраться из ямы.