"Много от нее беды": Цымбалюк-Романовская вышвырнула актеров из театра Джигарханяна

Как отметил артист, один его знакомый – преподаватель в музыкальном училище – рассказал интересую историю. Дело было в начале нулевых. Тогда в образовательное заведение пришла работать концертмейстером еще безвестная Виталина Цымбалюк-Романовская. Однажды они вместе выпивали, и девушка обмолвилась, что мечтает выйти замуж за Армена Джигарханяна. Тогда над ней посмеялись, но, как мы знаем, зря.
Алексей Шевченков отметил, когда эта женщина втерлась в доверие к режиссеру, то получила почти неограниченную власть. После ее прихода в театр многим пришлось покинуть труппу.
Актер в программе "Судьба человека" заявил, что Цымбалюк-Романовская распространила ложную информацию о нем. "Мы с Джигарханяном из-за нее тогда поссорились. И я понял: либо я останусь в театре, либо она", – вспоминает мужчина. Артисту пришлось съехать из служебной квартиры, да и вообще начать жизнь почти с чистого листа.
"Эта дама внесла свои коррективы, и очень много пришло от нее беды", – пожаловался актер в эфире шоу "Судьба человека".
Алексей Шевченков благодарен Армену Джигарханяну за то, что тот помог ему справиться с алкоголизмом. В 90-х мужчина крепко выпивал, и в какой-то момент понял, что дальше так продолжаться не должно. Режиссер дал ему второй шанс и завалил работой, которая и помогла выбраться из ямы.
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