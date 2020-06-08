Джигарханян с инсультом в реанимации

Армен Джигарханян в больнице. Говорят, легендарного артиста сразил инсульт.

Согласно некоторым данным, Армен Джигарханян доставлен в реанимацию. Якобы легендарного артиста разбил инсульт, его состояние оценивается как тяжелое. Никто из окружения знаменитости пока не подтвердил и не опроверг информацию.

Актер проводил время дома с бывшей женой Татьяной Власовой. Он вернулся к ней после скандального расставания с молодой украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

В последнее время Джигарханян ведет закрытый образ жизни. Говорят, он почти не бывает в собственном театре – работает дистанционно. Состояние звезды оставляет желать лучшего. В Сети часто сообщается о том, что актер угодил в больницу.

Цымбалюк-Романовская в интервью не раз утверждала, что без ее заботы артист может погибнуть. По словам пианистки, он давно и серьезно болен, ему нужны постоянный уход и внимание.

Напомним, что брак Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской был расторгнут в ноябре 2017 года. Незадолго до этого актер дал откровенное интервью в шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Артист назвал молодую супругу воровкой, не уточнив причину.

Далее последовала череда эфиров, где блистала Цымбалюк-Романовская. В передачах отметился пасынок артиста Степан Джигарханян.