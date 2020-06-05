А как же Гузеева? Харламов поглумился над Бабкиной

Гарик Харламов нашел новый объект для шуток. Любимицей юмориста стала певица Надежда Бабкина.

Артист разместил в своем инстаграм-аккаунте отрывок передачи "Модный приговор" на Первом канале. В ролике Надежда Бабкина спрашивает у гостя, как в его жизни появились модели. "Четыре года назад я открыл модельную школу, мы стали обучать взрослых моделей", – ответил участник передачи.

"А чему вы можете их обучать?", – спросил Александр Васильев. После слов ведущего ролик обрывается, и в кадре появляется обнаженный мужчина и начинает двигаться под музыку. "Доброе утро! Обучаемся утренней зарядке!", – обратился к подписчикам Гарик Харламов.

Поклонники оценили чувство юмора артиста. Многие поинтересовались: неужели он теперь больше не будет глумиться над Ларисой Гузеевой. Один из пользователей предположил, что скоро юморист станет шутить над королем поп-сцены Филиппом Киркоровым.

Напомним, в прошлом Гарик Харламов часто публиковал в социальных сетях забавные отрывки из шоу "Давай поженимся". Артист рассказал, что у него не было желания задеть телеведущую. "Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. Мы вас очень любим!", – сказал он.