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Гарик Харламов поджег дом подруги и трусливо сбежал

Гарик Харламов поджег дом подруги и трусливо сбежал

Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Резидент Comedy Club извинился перед девушкой, чей дом случайно поджег. Гарик Харламов не специально лишил подругу жилища.
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Комик стал гостем ютуб-шоу "Бар в большом городе". В рамках проекта Гарик Харламов рассказывал о передрягах, участником которых становился в прошлом.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

Артист поведал историю, которая произошла, когда он был участником одной из команд КВН. Тогда Харламов дружил с костюмером по имени Гуля. Девушка пригласила Гарика и его двоюродного брата в гости на дачу.

По словам Харламова, на участке было два строения – основное жилище и домик для гостей, который стоял недостроенный, без света и коммуникаций.

Комик и его брат расположились именно в гостевом здании. Парни играли в "Монополию". Когда на улице стемнело, родственник предложил Харламову сделать источник света и показал на расплавленный воск от старой свечи. "Мы это все собрали, сжали и обмотали шнурком", – поведал Гарик.

Братья несколько раз попробовали зажечь самодельную свечку. Та упорно не хотела гореть. На этом парни не остановились: они принесли из гаража канистру с бензином. Немного горючей смеси юноши вылили на свечку, а затем поднесли к ней зажженную спичку. "Все начинает пылать, пытаемся затушить – не выходит. Огонь несется к самой канистре", – продолжал повествование резидент Comedy Club.

Гарик Харламов и его брат трусливо сбежали. Удаляясь от домика для гостей, они услышали хлопок. В этот момент строение полностью поглотил огонь.

В конце рассказа комик извинился перед Гулей и ее родителями. Артист признался, что после пожара избегал общения с девушкой.

Автор: 23 мая 2020, 04:32 Источник: Ютуб-канал "Бар в большом городе" ✓ Надежный источник

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