Жуков изощренно изнасиловал жену перед иконами

Когда-то Роман и Елена Жуковы были одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, у супругов родились семеро детей. Однако после расставания стали всплывать жуткие подробности их брака.

Исполнитель хита "Я люблю вас, девочки", Рома Жуков прожил с женой Еленой 13 лет. У пары шестеро детей. Было бы семеро, однако в 2012 году пятилетняя Елизавета-Виктория погибла от удара качелями по голове.

Казалось, семья мужественно справилась с горем и осталась образцом, но не так давно Рома Жуков на всю страну заявил о разводе. Затем последовало несколько эфиров скандальных шоу, где вскрылись некрасивые подробности семейной жизни артиста.

В свежем интервью Елена призналась, что у них с Ромой могло быть восемь детей. Этого не случилось из-за насилия, которому она подверглась со стороны любимого человека. "Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии", – заявила Жукова.

Она была на десятой неделе беременности. После принудительного секса открылось кровотечение, и Елена попала в больницу. Это стало одной из причин развода. "Я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка!" – пояснила женщина.

Рома Жуков утверждал, что расстался с женой из-за ее пристрастия к алкоголю. Однако Елена это отрицает. По ее словам, это у певца тяга к спиртному. Как утверждает женщина, нетрезвый Жуков оскорблял ее и выставлял за дверь без денег, зная, что она в положении.

"И этот человек теперь выкладывает у себя на страничке в интернете посты с церковными праздниками! Вот такое у Жукова лицемерие, двуличность! Человек попросту создает себе положительный имидж, прикрываясь набожностью!" – возмутилась Елена.