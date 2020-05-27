Помятый Брэд Питт в лохмотьях вызвал недоумение (видео)

Артист попал в объективы папарацци в компании друга, басиста группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари. Голливудский красавчик был в драных джинсах, а его волосы за время самоизоляции отросли почти до плеч. Кроме того, фанаты заметили у звезды Голливуда отросшие корни. Актер явно не искал возможности привести свою гриву в порядок, передает Пятый канал.
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