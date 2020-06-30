В Москве при загадочных обстоятельствах погиб известный актер

В Москве погиб актер Максим Парфенов. Уточняется, что артист выпал из окна.
По данным РИА ФАН, мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. На данный момент главная версия гласит, что с актером произошел несчастный случай. В последнее время, по словам осведомленных источников, в жизни Парфенова не было потрясений или серьезных проблем.
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