Принц Гарри сгорел со стыда из-за несдержанной Меган Маркл

Даже после отказа от королевских обязанностей личная жизнь бывшей актрисы не дает покоя британским журналистам. Дилан Ховард и Энди Тиллет узнали сенсационные подробности о конфликте монаршей семьи с Меган Маркл.
Герцогиня Сассекская сообщила родным о беременности 12 октября 2018 года во время празднования бракосочетания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. "Маркл думала, что это идеальное время для важного объявления", – уточнили репортеры.
Заявление о пополнении обернулось скандалом. Принцесса Евгения и ее мать Сара обвинили бывшую актрису в том, что та перетянула все внимание на себя. Герцог Сассекский буквально сгорал от стыда из-за несдержанной жены.
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о предстоящем рождении ребенка 15 октября. Многие британцы раскритиковали пару за то, что они сообщили о пополнении сразу после свадьбы близких.
Сейчас герцог и герцогиня Сассекские проживают в Лос-Анджелесе и занимаются благотворительной деятельностью. В январе этого года супруги отказались от королевских обязанностей, после чего переехали в Канаду, а затем – в Соединенные Штаты.
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