Грубая и невоспитанная: раскрылись новые подробности из жизни Меган Маркл

Королевский биограф назвала супругу принца Гарри полной оппортунисткой, лишившей мужа большей части близких друзей. По словам писателя, Меган Маркл не такая уж и милосердная девушка, как принято считать. Колин уверена, что годами формировавшаяся репутация герцогини – это результат работы неопытных журналистов, привязавшихся к одному лишь образу.
Кэмпбелл вспомнила интересный случай, связанный с поведением Маркл на общественных мероприятиях. Когда-то девушка вместе с принцем Гарри была приглашена на свадьбу их общих друзей, там впервые и раскрылась Меган не в самом лучшем свете на публике. Откровения были опубликованы в книге Колин Кэмпбелл "Меган и Гарри. Настоящая история".
Однажды Меган Маркл унизила своим высокомерием друзей Гарри прямо на свадьбе. "Под раздачу" попали близкие друзья принца – Чарли Ван Штраубензи и Дейзи Дженкс. Одна из высокопоставленных дам просто подошла к герцогине Сассекской, представилась и сделала весьма лестный комплимент. Более того, девушка добавила, что знала, что у Меган Маркл в этот день был юбилей, и поздравила ее.
"Меган посмотрела на нее так, словно та совершила ужасную ошибку, заговорив с ней. А затем отошла. Это было очень грубо", – описывает ситуацию королевский биограф в своей книге.
Продолжение банкета только дало старт новым неадекватным реакциям Маркл. Во второй день празднования к герцогине вновь подошла представительница женского пола и попыталась сделать ненавязчивый комплимент. В ответ на все восхищенные возгласы Меган Маркл ничего не сказала, а только оглядела с ног до головы собеседницу и удалилась.
Автор книги заявила, что принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы противостоять супруге, подавляющей его эго. Стоит отметить, что самого королевского биографа считают очень спорным профессионалом. Ведь доподлинно неизвестно, встречалась ли когда-нибудь Колин Кэмпбелл лицом к лицу с королевской семьей. Однако не стоит забывать, что ее перу принадлежит легендарная автобиография 1992 "С Дианой наедине: принцесса, которую никто не знает".
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