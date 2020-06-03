Известный дизайнер высказалась о резко располневшей на карантине Королевой

На карантине очень трудно оставаться в форме – холодильник манит к себе магнитом. Сидящие на самоизоляции граждане заедают стресс. Причем проблема это и для простых людей, и для звезд.

Следящие за публикациями Наташи Королевой в социальной сети "Инстаграм" подписчики давно обратили внимание, что специалист по желтым тюльпанам несколько округлилась. А сразу после дня рождения Королевой все снова стали говорить, что Наташа на самоизоляции заметно поправилась. Шума наделала фотография певицы в компании Шуры и Андрея Державина, на которой она выглядит пышно. А кадры с празднования дня рождения Королевой только усилили подозрения, что артистка резко "поплыла".

"Ерунда! – уверена звездный дизайнер Аника Керимова. – Я видела Наташу буквально за пару дней до праздника: она в прекрасной форме. Еще более красивая, чем до изоляции. Видимо, просто неудачный ракурс. У нас же умеют завистники и недоброжелатели раздуть сенсации!"

Кстати, именно Керимова сшила для Наташи специально ко дню рождения наряд. "Платья в горох сейчас весьма актуальны, – говорит Аника. – Мировые дизайнеры активно используют этот принт в своих коллекциях. Что касается платья для Наташи, то мы его изготовили без примерки буквально за несколько дней".

Стоит заметить, что Королева старается держать себя в ежовых рукавицах, регулярно занимается в спортзале, правильно питается. А если и поправилась, то к дополнительным сантиметрам на талии следует относиться как к новым местам для поцелуев. Она достойна.