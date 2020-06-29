"Будет стоять на коленях": новый поворот в деле избиения Собчак в монастыре

Ксения Собчак на своей странице в "Инстаграм" опубликовала неожиданное предложение, поступившее ей после нападения в подконтрольном схиигумену Сергию монастыре. Ведущая призналась, что вынуждена отказаться от такой помощи со стороны.

Скандальная ситуация со схиигуменом Сергием, который захватил Среднеуральский женский монастырь, стала еще более вызывающей после того, как в дело вмешалась Ксения Собчак. Ведущая решила сделать программу о том, как обстоят дела за закрытыми дверями, однако ее поспешили выпроводить восвояси.

Как итог – Собчак обвинила окружение мятежного схиигумена в избиении. В доказательство она предоставила видеозаписи, на которых ведущую и ее съемочную группу довольно грубо выпроваживают с территории монастыря.

Она отметила, что у них, помимо прочего, отобрали оборудование. А оператор, которому сильнее всего досталось, теперь в гипсе из-за перелома кисти.

На этом фоне Ксении Собчак поступило неожиданное предложение о помощи. Некий доброжелатель написал ей, что готов предоставить 50 хорошо натренированных бойцов, которые смогут обеспечить безопасность ведущей во время следующего визита в монастырь. "Сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях", – пообещал неравнодушный человек.

Ведущая решила отказаться от предложения, причем сделала эта публично. Замазав адрес отправителя, она на своей странице в "Инстаграм" опубликовала его послание и подчеркнула, что такая поддержка ей не нужна. "Екатеринбург – явно город ветхозаветных нравов", – оценила Ксения Собчак.