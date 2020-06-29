"Будет стоять на коленях": новый поворот в деле избиения Собчак в монастыре

Скандальная ситуация со схиигуменом Сергием, который захватил Среднеуральский женский монастырь, стала еще более вызывающей после того, как в дело вмешалась Ксения Собчак. Ведущая решила сделать программу о том, как обстоят дела за закрытыми дверями, однако ее поспешили выпроводить восвояси.
Как итог – Собчак обвинила окружение мятежного схиигумена в избиении. В доказательство она предоставила видеозаписи, на которых ведущую и ее съемочную группу довольно грубо выпроваживают с территории монастыря.
Она отметила, что у них, помимо прочего, отобрали оборудование. А оператор, которому сильнее всего досталось, теперь в гипсе из-за перелома кисти.
На этом фоне Ксении Собчак поступило неожиданное предложение о помощи. Некий доброжелатель написал ей, что готов предоставить 50 хорошо натренированных бойцов, которые смогут обеспечить безопасность ведущей во время следующего визита в монастырь. "Сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях", – пообещал неравнодушный человек.
Ведущая решила отказаться от предложения, причем сделала эта публично. Замазав адрес отправителя, она на своей странице в "Инстаграм" опубликовала его послание и подчеркнула, что такая поддержка ей не нужна. "Екатеринбург – явно город ветхозаветных нравов", – оценила Ксения Собчак.
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