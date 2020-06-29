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"Будет стоять на коленях": новый поворот в деле избиения Собчак в монастыре

Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак на своей странице в "Инстаграм" опубликовала неожиданное предложение, поступившее ей после нападения в подконтрольном схиигумену Сергию монастыре. Ведущая призналась, что вынуждена отказаться от такой помощи со стороны.
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Скандальная ситуация со схиигуменом Сергием, который захватил Среднеуральский женский монастырь, стала еще более вызывающей после того, как в дело вмешалась Ксения Собчак. Ведущая решила сделать программу о том, как обстоят дела за закрытыми дверями, однако ее поспешили выпроводить восвояси.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Как итог – Собчак обвинила окружение мятежного схиигумена в избиении. В доказательство она предоставила видеозаписи, на которых ведущую и ее съемочную группу довольно грубо выпроваживают с территории монастыря.

Она отметила, что у них, помимо прочего, отобрали оборудование. А оператор, которому сильнее всего досталось, теперь в гипсе из-за перелома кисти.

На этом фоне Ксении Собчак поступило неожиданное предложение о помощи. Некий доброжелатель написал ей, что готов предоставить 50 хорошо натренированных бойцов, которые смогут обеспечить безопасность ведущей во время следующего визита в монастырь. "Сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях", – пообещал неравнодушный человек.

Предложение помощи, поступившее Ксении Собчак после избиения. Фото: кадр instagram.com/stories/xenia_sobchak/2341716547602698123/

Ведущая решила отказаться от предложения, причем сделала эта публично. Замазав адрес отправителя, она на своей странице в "Инстаграм" опубликовала его послание и подчеркнула, что такая поддержка ей не нужна. "Екатеринбург – явно город ветхозаветных нравов", – оценила Ксения Собчак.

Отказ от щедрого предложения Ксения Собчак решила выразить публично.. Фото: кадр instagram.com/stories/xenia_sobchak/2341716547602698123/

Автор: 29 июня 2020, 08:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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