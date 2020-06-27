На Собчак напали у Уральского монастыря: ударили, разбили камеру

В настоящий момент на Урале разгораются настоящие страсти. Среднеуральскую обитель "захватил" схиигумен Сергий (Романов), который отрицает существование короронавирусной инфекции и призывает людей принять участие в борьбе против массовой чипизации.

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