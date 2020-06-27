На Собчак напали у Уральского монастыря: ударили, разбили камеру

Несмотря на то, что церковное руководство запретило схиигумену служить в монастыре, он остался и заявил: "Пусть приезжает полиция и Росгвардия за мной! Монастырь придется брать штурмом!". Любопытно, что "старец" имеет множество последователей, которые рьяно защищают его интересы и мнение.
На место выехала съемочная группа Ксении Собчак. Журналистка решила сделать репортаж о происходящем в Уральском монастыре и выяснить, что там происходит. Ксения хотела поговорить с Романовым и его последователями не только о коронавирусе, который они не признают, но и об издевательствах над детьми. Бывшие послушники храма рассказали телеведущей о жутких вещах.
Однако радушного приема не было. Местные не просто отказались общаться с Собчак, но и проявили силу. Они несколько раз ударили Ксению, напали на члена съемочной группы, разбили камеру, украли видеоматериалы. Телеведущей пришлось вызвать полицию. Но правоохранители не торопились на помощь.
Происходящее Ксения сняла на видео, которое удалось опубликовать в телеграм-канале. Сейчас общественность обсуждает произошедшее. Журналист Сергей Голованов сообщил коллеге, что по документам Уральский монастырь якобы принадлежит Романову, а не епархии. Поэтому его не выгоняют.
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