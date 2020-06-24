Принц Гарри бросил Меган Маркл и сына

Принц Гарри и Меган Маркл еще в январе 2020 года заявили о своем намерении отказаться от королевских обязанностей. Супруги хотели жить самостоятельно. Елизавета II и принц Чарльз отговаривали герцогов Сассекских, но их решение осталось неизменным.
Так называемый "мегзит" вступил в силу 1 апреля. С тех пор Меган и Гарри живут в Лос-Анджелесе. Правда, у звездной четы возникло множество проблем, в том числе финансовых. Появился слух, что Гарри стал скучать по королевской жизни и теперь ищет возможность вернуться.
Но эта информация так и не нашла подтверждения. Более того, недавно супруги подали последние документы, которые подтверждают их отказ от монарших обязанностей. Стало предельно понятно, что Меган и Гарри возвращаться не собираются.
Так или иначе, визит герцога Сассекского в Великобританию без жены и сына вызывал вопросы. Журналисты выяснили, что принц Гарри прилетел не надолго. Ему нужно решить проблемы с визой. Дело в том, что она была туристической, поэтому он не может находиться в США более 90 дней, пишет "Экспресс-газета".
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