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"Ткнули клумбой в рыло": Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Лидер группы "Ленинград" обратил внимание на скандал с участием журналистки Ксении Собчак. Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что теледива планирует судиться с обидчиками.
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Ксения Собчак и ее адвокаты готовятся подать иск. Ранее журналистка сообщила, что пережила нападение.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Эпизод произошел на территории Среднеуральского женского монастыря, куда звезда прибыла, чтобы снять документальный фильм. Крепкие мужчины избили режиссера картины, отобрали камеру, удалили с флешки аппарата важную информацию. Настрадалась и сама журналистка: Ксению повалили на землю, ей не позволяли встать на ноги.

Собчак и другие пострадавшие уже зафиксировали полученные травмы в медицинском учреждении и пообщались с полицейскими. Журналистка заявила, что обратится за защитой к Фемиде.

Произошедшее с теледивой не прошло мимо музыканта Сергея Шнурова. С журналисткой у артиста давний конфликт.

В личном микроблоге Сергей высмеял Ксению в стихах. Вокалист отметил, что теледива в последнее время постоянно ввязывается в скандалы. "Нос вчера еще сломала,/ Но внимания ей мало./ Тему держит норовисто,/ Быстрая как Норрис Чак,/ И к монахам-каратистам/ Скачет Ксения Собчак", – разнес заклятую подругу музыкант.

Высмеял лидер группы "Ленинград" и нашумевшее видео, которое было снято во время потасовки в монастыре. В кадре Ксения Собчак, пятясь от служителя православной обители, падает на землю. По словам Шнурова, журналистку "ткнули клумбой в рыло", чтобы она не ходила под чужими заборами. В конце стихотворения музыкант выразил сожаление, что суд будет проходить не на лобном месте реалити-шоу "Дом-2", ведущей которого Ксения была много лет.

Автор: 28 июня 2020, 17:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не устоял перед соблазном: Шнуров сознался в постыдном поступке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Собчак идет на все только,чтобы о ней говорили Где же якобы разбитый нос,с которым она срочно полетела в Екат-гВрет и врет Неприятная особа,а какая тшеславная Но любовь читателей и злтьелей все равно таким образлм не заработаешь
гость
Ответить
жалко что тебе еще раз шнобель не сломали,детей она поехала спасать,да все прекрасно знают как ты детей в свое время трехэтажным матом крыла,так что люди прекрасно знают с кем имеют дело.
1

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