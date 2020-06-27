Честное лицо: как выглядит Марина Александрова без макияжа

Марина Александрова решилась на весьма смелый поступок. Девушка опубликовала в своих социальных сетях провокационную фотографию: на лице актрисы не оказалось ни грамма косметики.

Подписчики Марины Александровой отметили, что естественную красоту девушки было видно всегда. По словам поклонников, актриса скрывала свою внешность и старалась не делиться столь "честными" снимками.

Сама же Александрова не стала объяснить свой рискованный поступок и просто позволила фанатом пообсуждать ее идеальное личико. Многие сравнили актрису с солнцем и признались, что новая фотография залита не только солнечным светом, но и хорошей энергетикой девушки.

"Вы так ярко светите, приятно смотреть", – прокомментировали новые кадры поклонники звезды.

Девушки, подписанные на аккаунт Марины в Инстаграме, высказали свое восхищение и отметили, что актриса прекрасно выглядит без каких-либо фильтров, в отличие от большинства звезд российского шоу-бизнеса, предпочитающих скрывать свои несовершенства за тоннами косметики и эффектов в социальных сетях.

Напомним, что Марина Александрова сейчас отдыхает в Крыму вместе со своим мужем и двумя детьми. Долгое время актриса скрывала своих детей от общественности и старалась не разглашать подробности личной жизни. Совсем недавно появились первые фотографии подросших наследников. Александрова уверена, что карантин позволил ей сблизиться с детьми и провести время дома в семейном кругу.