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Шоу-бизнес
Честное лицо: как выглядит Марина Александрова без макияжа

Честное лицо: как выглядит Марина Александрова без макияжа

Марина Александрова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Александрова решилась на весьма смелый поступок. Девушка опубликовала в своих социальных сетях провокационную фотографию: на лице актрисы не оказалось ни грамма косметики.
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Подписчики Марины Александровой отметили, что естественную красоту девушки было видно всегда. По словам поклонников, актриса скрывала свою внешность и старалась не делиться столь "честными" снимками.

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Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Сама же Александрова не стала объяснить свой рискованный поступок и просто позволила фанатом пообсуждать ее идеальное личико. Многие сравнили актрису с солнцем и признались, что новая фотография залита не только солнечным светом, но и хорошей энергетикой девушки.

"Вы так ярко светите, приятно смотреть", – прокомментировали новые кадры поклонники звезды.

Девушки, подписанные на аккаунт Марины в Инстаграме, высказали свое восхищение и отметили, что актриса прекрасно выглядит без каких-либо фильтров, в отличие от большинства звезд российского шоу-бизнеса, предпочитающих скрывать свои несовершенства за тоннами косметики и эффектов в социальных сетях.

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Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)

Напомним, что Марина Александрова сейчас отдыхает в Крыму вместе со своим мужем и двумя детьми. Долгое время актриса скрывала своих детей от общественности и старалась не разглашать подробности личной жизни. Совсем недавно появились первые фотографии подросших наследников. Александрова уверена, что карантин позволил ей сблизиться с детьми и провести время дома в семейном кругу.

Автор: 27 июня 2020, 22:01 Источник: Инстаграм Марины Александровой ✓ Надежный источник

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