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Шоу-бизнес
Хирург высказался о пластической операции Собчак

Хирург высказался о пластической операции Собчак

Ксения Собчак. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
На днях Ксения Собчак рассказала и показала, что получила серьезную травму – сломала нос при падении. Телеведущей потребовалась операция. Однако не все верят знаменитости. Некоторые предполагают – журналистка легла под нож, чтобы подкорректировать внешность.
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Несмотря на то, что Ксения Собчак предельно ясно объяснила скептикам, что после пластической операции она не выглядела бы так, как сейчас, некоторые все равно продолжают строить догадки. Нашлись те, кто обвинил телеведущую в попытке отвлечь внимание от скандалов, связанных с ее персоной.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Собчак же продолжает работать, проводить встречи, несмотря на перелом носа. Недавно она отправилась на съемки в Екатеринбург. Там она была с пластырем на лице. Стоит отметить, что Ксения вела себя бодро, дискомфорта из-за травмы не показывала.

В Сети уже появились свежие фотографии Собчак, по которым пластический хирург Маргарита Мозалева смогла определить состояние журналистки. Так, эксперт заявил, что Ксения не делала ринопластику, внешний вид знаменитости нисколько не соответствует виду пациента, который лег под нож хирурга ради коррекции части лица.

"После ринопластики накладывается гипс, а в нос вставляются турунды, которые нужно носить несколько дней", – пояснила Мозалева.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Маргарита считает, что телеведущая повредила спинку носа. Но можно ли назвать это переломом, неизвестно. Собчак носит повязку, которая свидетельствует лишь о том, что журналистке просто зашили рану.

Также эксперт предупредил Ксению – отеки еще могут появиться в ближайшие дни, если на самом деле была проведена серьезная операция. В таком случае ей нужно принимать противоотечные препараты. Если же перелома не было, то Собчак скоро снимет пластырь.

Автор: 26 июня 2020, 20:53 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Опять начала свой выпендреж Никакой крайне тяжелой операции и близко не былоПросто наклеила поастырь и в остальном все вретПри тяжелой операции на след день тне летят в Ек-рг на сьемкиЮлицо не отечно и следов никаких нет Просто захотела заретушировать свой скандал из Германии,которая ее назвала расисткой и отказалась от ее сотрудниества ПОЗОРИЩЕт До такого докатиться Вообще этой лошади стало очень много-она везде и плдюс еще крабовая королева Все мало денег-
Гость
Ответить
Тётка с трассы...клиент был недоволен...
1

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