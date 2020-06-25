Тяжелейшие травмы: врачи спасают переломанную Собчак

Ксения Собчак готовила к выходу в эфир очередной выпуск злободневного шоу "Осторожно, Собчак!" Ее гостем стал музыкант Андрей Макаревич. Однако у судьбы-злодейки свои планы...

"Наш выпуск выходит на день раньше. К сожалению, я неудачно упала – у меня перелом носа, сотрясение. Надо подлечиться, – заявила 38-летняя Ксения. – В выпуске я уже "раненый боец". Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!"

Телеведущая не уточнила, что с ней случилось. Она рада, что информация о несчастье не попала в Сеть, и никто из журналистов не пытался проникнуть в палату, чтобы сделать ее фото в непрезентабельном виде. Видео Собчак опубликовала на своей странице в "Инстаграм",

Напомним, что в конце марта в инфекционную больницу попала ее 68-летняя мать, член Совета Федерации Людмила Нарусова. Она была госпитализирована медслужбой Управления делами президента РФ.

"Мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз – "вирусная пневмония". Ждем результатов анализов. Пока их не получили. Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже две недели", – прокомментировала тогда ситуацию Ксения Собчак.