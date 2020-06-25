Влюбленный Богомолов показал редкие кадры с Собчак

Да и после официального мероприятия супруги продолжают эпатировать народ. Телеведущая обожает публиковать в соцсетях забавные ролики с мужем, а деятель кино не упускает возможности показать жену своими глазами. В обоих случаях подписчики остаются в восторге от необычного зрелища: редко можно увидеть Ксению Собчак нежной, а Константина Богомолова смешным.
На этот раз режиссер опубликовал ролик с супругой. На видео журналистка идет по берегу моря на рассвете и выглядит абсолютно счастливой. Как отметил кинодел, в момент съемки им было просто хорошо. Внимательные подписчики узнали на кадрах Финский залив.
Поклонники отметили, что Ксения Собчак в глазах любимого мужчины становится невероятно красивой. "Хорошенькая, женщине счастье к лицу. Обожаю эту женщину и восхищаюсь!", "Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!", "Какая красивая, глаза светятся от счастья!" – написали в комментариях.
Некоторые в очередной раз заподозрили Ксению Собчак в беременности. Однако пара, судя по всему, пока не торопится обзаводиться потомством, наслаждаясь обществом друг друга.
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