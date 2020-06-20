"Как Бузова": Лолиту с новыми волосами обвинили в подражании певице

Вчера на странице артистки появилось видео, на котором отчетливо были видны кардинальные изменения в ее образе. Лолита Милявская решительно попрощалась с шикарными длинными волосами и предстала перед фанатами с короткой стрижкой.
Поклонники певицы отметили, что каре ей идеально подходит. Да и сама Лолита осталась довольна работой мастера. К слову, стрижкой занимался Алексей Осипчук, которого артистка назвала "крутым молодым человеком с золотыми руками". Оказалось, что у стилиста есть собственный патент на стрижку.
Стоит отметить, что Милявская еще в апреле самостоятельно отстригла часть своих волос. Видимо, карантин вдохновил певицу на серьезные изменения и смену привычного всем имиджа артистки. Но в этот раз Лолита все-таки решилась довериться мастеру и ничуть не пожалела.
"Стрижка – огонь! Сразу видно руку профессионала, но и вы Лолочка хорошо справлялись", – отшутились фанаты певицы.
Подписчики засыпали звезду лестными комментариями и посоветовали Милявской почаще экспериментировать. Некоторые все же нашли к чему придраться и упрекнули Лолиту в том, что артистка решила повторить образ Ольги Бузовой, так как сама не смогла придумать ничего оригинальнее. Более того, коллеги по цеху тоже не остались равнодушными и похвалили каре исполнительницы. Свое мнение высказали Ирина Чеснокова и Катя Лель.
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