Успенская рассказала об обиде на Кудрявцеву и Собчак

Все началось с публичной ссоры звезды с дочерью Татьяной Плаксиной. Уже несколько лет женщины выясняют отношения, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Очередной виток конфликт получил после того, как 30-летняя наследница артистки дала провокационное интервью Лере Кудрявцевой, где рассказала свою версию событий.
Любовь Успенская давно знакома с телеведущей, поэтому не ожидала, что та выпустит программу с участием ее дочери. Чтобы как-то реабилитироваться в глазах общественности, она приняла приглашение Ксении Собчак. В эфире Первого канала певица попыталась озвучить причины конфликта, однако Ксения Собчак ее постоянно прерывала. Исполнительница покинула съемочный павильон в слезах.
В интервью шоу "Алена, блин!" Любовь Успенская заявила, что ни одна из ведущих не попросила прощения после случившегося. "Я не жду извинения от людей, которые делают такие вещи. Я просто высказала свое мнение той же Лере. С Собчак я вообще не общалась и не хочу. Но я все же сказала то, что я думаю", – отметила певица.
По словам артистки, Кудрявцева якобы не знала, что в студию приведут ее дочь. "Она мне написала: "Люба, я не продюсер этой программы. Я делаю то, что мне говорят. К сожалению, у меня не такие гонорары, как у тебя", – рассказала Успенская.
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