Канделаки набросилась на Собчак за оскорбления: "Расово верные" люди вещают

Накануне в Сети появился выпуск развлекательного шоу Comment Out с участием Ксении Собчак. Супруга Константина Богомолова жестко пошутила по поводу лишнего веса своей бывшей подруги Тины Канделаки.

В эфире программы журналистка направо и налево сыпала оскорблениями. Например, уничижительно отозвалась о Тимати, который посмел в своем новом клипе припомнить бывшей кандидатке в президенты видео эротического содержания. Однако больше всего досталось, конечно, Тине Канделаки.

Ксения Собчак, выполняя одно из условий шоу, должна была написать комментарий под снимком коллеги. Она увидела фотографию и задалась вопросом, почему люди с весом 70 килограммов рекламируют спорт. Артистка таким образом намекнула на габариты экс-подруги.

Тина Канделаки за словом в карман не полезла. На своей странице в соцсети продюсер дала отпор зарвавшейся Ксении Собчак. Как отметила ведущая, на подобный вопрос стоило бы ответить зеркально. Мол, почему человек с плохой кожей рекламирует косметику?

Также журналистка заявила, что подобным высказыванием ее бывшая подруга оскорбила не только ее, но и большую часть женщин России. Она добавила, что неважно, сколько весит человек – 58, 70 или 75 килограммов – главное, пропаганда здорового образа жизни. Это работает в сто раз лучше, чем "менторский тон, мнящего себя нравственным ориентиром".

Тина Канделаки подчеркнула, что уважает бодипозитив за то, что он "отменяет" нелюбовь к себе. Как отметила звезда, исключить из жизнь ханжей можно, а вот принять себя из-за того, что "расово верные" люди вроде Ксении Собчак вещают на каждом углу, сложно.