Меган Маркл и принц Гарри пошли наперекор королеве

В конце марта герцог и герцогиня Сассекские переехали в США, чтобы начать жизнь заново. Принц Гарри и Меган Маркл проживают Лос-Анджелесе, где активно занимаются благотворительностью.
На днях в Сети появилось письмо, которое супруги отправили представителям организации StreetGames, работающей с молодыми людьми из неблагополучных районов. Послание они сопроводили монограммой: две первые буквы их имен были увенчаны короной.
На знак обратили внимание британские пользователи. Они отметили, что, используя корону в подписи, Меган Маркл и принц Гарри пошли наперекор Елизавете II. Комментаторы потребовали, чтобы отказавшиеся от обязанностей супруги перестали писать эту монограмму.
Поклонники выступили в защиту пары. Один из пользователей отметил: несмотря на переезд, герцог и герцогиня остаются членами монаршей семьи. "Меган Маркл замужем за сыном будущего короля. Я не понимаю, почему они должны убрать корону", – высказался комментатор.
Другой пользователь вспомнил, что принцесса Диана продолжала использовать королевскую монограмму в письмах после развода с принцем Чарльзом. Ее примеру последовала и герцогиня Йоркская Сара – бывшая супруга принца Эндрю.
Напомним, что в начале января Меган и Гарри сообщили об отказе от обязанностей членов монаршей семьи. После этого королева запретила супругам использовать титулы Их Королевские Высочества и употреблять слово "королевский" для определения своего статуса.
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