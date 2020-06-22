Меган Маркл и принц Гарри пошли наперекор королеве

Принц Гарри и Меган Маркл вновь оказались в центре скандала. Жители Великобритании обвинили супругов в нарушении запрета королевы Елизаветы II.

В конце марта герцог и герцогиня Сассекские переехали в США, чтобы начать жизнь заново. Принц Гарри и Меган Маркл проживают Лос-Анджелесе, где активно занимаются благотворительностью.

На днях в Сети появилось письмо, которое супруги отправили представителям организации StreetGames, работающей с молодыми людьми из неблагополучных районов. Послание они сопроводили монограммой: две первые буквы их имен были увенчаны короной.

На знак обратили внимание британские пользователи. Они отметили, что, используя корону в подписи, Меган Маркл и принц Гарри пошли наперекор Елизавете II. Комментаторы потребовали, чтобы отказавшиеся от обязанностей супруги перестали писать эту монограмму.

Поклонники выступили в защиту пары. Один из пользователей отметил: несмотря на переезд, герцог и герцогиня остаются членами монаршей семьи. "Меган Маркл замужем за сыном будущего короля. Я не понимаю, почему они должны убрать корону", – высказался комментатор.

Другой пользователь вспомнил, что принцесса Диана продолжала использовать королевскую монограмму в письмах после развода с принцем Чарльзом. Ее примеру последовала и герцогиня Йоркская Сара – бывшая супруга принца Эндрю.

Напомним, что в начале января Меган и Гарри сообщили об отказе от обязанностей членов монаршей семьи. После этого королева запретила супругам использовать титулы Их Королевские Высочества и употреблять слово "королевский" для определения своего статуса.