Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно решили вернуться в Великобританию

Экс-герцоги Сассекские пробудут на родине принца Гарри около двух месяцев. А вот куда они отправятся после этого, супруги пока что окончательно не решили.
Отметим, чета перебралась из Лондона в Канаду в начале этого года. Затем они переехали в США. Там они снимают дом в родном городе Меган Маркл – Лос-Анджелесе.
Однако жизнь супругов в США оказалась не такой безоблачной, как они думали. Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с финансовыми трудностями, ведь теперь им нужно оплачивать свои расходы самостоятельно. При этом они пока так и не нашли постоянную работу.
Ходили слухи, что принц Гарри сильно пожалел о своем переезде. Кроме того, они все чаще стали ссориться на этой почве с Меган Маркл. К тому же в Калифорнии за ними началась настоящая охота, папарацци то и дело следят за домом пары.
Также обстановку в США сейчас трудно назвать спокойной из-за массовых беспорядков и распространения коронавируса. Можно предположить, что супруги хотят обезопасить себя и переждать все эти события в Лондоне.
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