Принц Гарри и Меган Маркл сделали последнее ради отречения от монарших обязанностей

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем намерении покинуть Великобританию, отказавшись от монарших обязанностей. Такое решение нисколько не обрадовала родных герцога Сассекского. Некоторые из них даже подозревали, что именно Меган посеяла такую мысль в голове мужа.
Однако такое решение целиком и полностью исходило от Гарри, Меган лишь поддержала супруга. Так называемый "мегзит" вступил в силу 1 апреля. Тогда герцоги Сассекские уехали в США и начали самостоятельную жизнь.
Как только Гарри и Меган начали сталкиваться с трудностями, стали появляться слухи о том, что принц жалеет о принятом решении и теперь хочет вернуться в Великобританию. Оказалось, это не так.
Впрочем, Елизавета II давала шанс герцогам Сассекским возможность вернуться. Для этого принц Гарри и его супруга должны были объявить, что отказ от монарших обязанностей будет пересмотрен через 12 месяцев. Звездная чета могла бы пожить год самостоятельно, а потом решить – подходит ли им такой образ жизни.
Сассексы же дали понять – их решение принято окончательно. Они отказались от услуг юриста, который много лет представлял интересы Гарри. Специалист принадлежал фирме Harbottle & Lewis, старший партнер которой был руководителем благотворительного фонда Меган и Гарри.
Кроме того, недавно принц и его супруга подали последние документы, которые подтверждают их отказ от королевских обязанностей.
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