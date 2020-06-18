Меган Маркл и принцу Гарри дали от ворот поворот

Этой весной герцог и герцогиня Сассекские планировали запустить благотворительный фонд Archewell, названный в честь их маленького сына Арчи. Однако супругам дали от ворот поворот.
Оказалось, Меган Маркл и принц Гарри не подписали все необходимые документы и не оплатили денежные сборы для подачи заявления. Кроме того, описание деятельности организации посчитали расплывчатым. Пара не уточнила, кому собирается оказывать помощь.
Герцог и герцогиня отложили идею создания фонда до 2021 года. Меган и Гарри сосредоточились на помощи движению Black Lives Matter, выступающему против насилия в отношении афроамериканцев. Также они борются с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.
Напомним, что в январе этого года супруги заявили о желании отказаться от привилегий и обязанностей членов королевской семьи. Они намерены стать финансово независимыми. При этом пара поддерживает общение и сотрудничество с королевой Елизаветой II и другими членами монаршей семьи.
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