"Милашка": женский образ Харламова заставил народ смеяться до слез

Некоторые звезды узнали, что с помощью популярного мобильного приложения можно изменить пол – мужской на женский и наоборот – и теперь делятся результатами "преображения" с поклонниками.
Необходимо лишь загрузить портрет, а программа все сделает сама. Мужское лицо становится более округлым, брови – тоньше, губы – пышнее, а волосы – длиннее. Женщины же становятся брутальнее, исходя от обратного.
Опробовать приложение решил и резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он взял снимок, сделанный во время съемок шоу, и превратил себя в женщину. Обработанное фото он выложил в "Инстаграм".
Пользователи Сети посмеялись от души. Они начали предполагать, на кого стал похожим Харламов. Некоторые посчитали, что, глядя на такой образ шоумена, вспоминается певица Бьянка. Другие же сравнили комика с актрисой Мелиссой МакКарти. "Гарик, ты красотка!", "Был бы девкой, был бы краше", "Милашка", – написали подписчики.
Сам же Гарик назвал образ "Галя Бульдог Харламова". Шоумен отметил, что так он очень похож на свою сестру Екатерину.
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