Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Суббота
20 июня
Лента новостей
02:03
"Милашка": женский образ Харламова заставил народ смеяться до слез
01:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июня 2020 года
23:57
"С пигментными пятнами и синяками": Кудрявцева продемонстрировала Собчак "честное" фото
20:05
Полина Гагарина в леопардовом бикини решила сбежать от поклонников
18:08
Прилучный уплыл с детьми на корабле после развода с Муцениеце
17:47
Алена Рапунцель сделала заявление об уходе из реалити-шоу "Дом-2"
17:47
Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
17:45
Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли
17:21
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
17:02
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
16:24
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"
16:21
Виторган и Нинидзе решили очиститься после слухов о разрыве
15:39
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
15:37
"Забрал все, что я накопила": Волочкова сообщила об ограблении
15:15
Алексея Ягудина арестовали в США за вождение в нетрезвом виде
15:10
Инфекционист сообщил о способе избежать второй волны коронавируса
14:57
Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев
14:43
"Переживу все! И тебя, мой сынок!": бездетная дочь оставила Успенской загадочное послание
14:21
"Меня там вылечили": Елена Малышева спасла жизнь Александру Васильеву
14:04
Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали
13:54
Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией
13:53
"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы
13:29
"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери
13:28
"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте
13:16
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
13:04
Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил
13:03
Жена Александра Цекало загадала на день рождения весьма интересное желание
12:49
Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя
12:24
Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом
12:05
Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица
11:55
"Как Бузова": Лолиту с новыми волосами обвинили в подражании певице
11:36
"Ты был таким жирным?": Басков после голодания шокировал народ
11:18
"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме
11:10
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
11:00
"Жизнь продолжается": вдова Хворостовского о возможном появлении нового мужчины
10:59
"Михаил Олегович очень сильно страдает": адвокат рассказал о жестком разговоре с Ефремовым
10:17
Защитившему Ефремова Домогарову пришлось прятаться
06:01
"Я и банан": дочь Фандеры снялась в эротической сцене
04:02
Возлюбленная Тимати купила отдельную квартиру после разговоров об измене
02:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года
02:07
"Просто обнимите дерево": Екатерина Андреева продемонстрировала странный трюк в шортах
23:55
Раздевшаяся догола в лесу Серябкина сверкнула обручальным кольцом
21:45
"Пил пиво": таксист рассказал об употреблении Ефремовым спиртного за несколько часов до ДТП
21:44
На Алтае бабушка месяц держала своего маленького внука в подвале взаперти
21:35
В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри
21:26
Ученые рассказали о правильном способе использовании антисептика
21:22
Названы вредные для употребления в жару продукты
20:24
Зачем дочь Ефремова хочет взять опекунство над матерью-алкоголичкой
20:20
ВОЗ бьет тревогу: пандемия COVID-19 вошла в новую опасную фазу
19:57
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Шоу-бизнес

"Милашка": женский образ Харламова заставил народ смеяться до слез

Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Очевидно, Гарик Харламов завел инстаграм-аккаунт лишь для того, чтобы публиковать различные шутки и забавные видеоролики собственного сочинения. На этот раз шоумен поддержал охвативший соцсети челлендж.
прочитано 48 раз

Некоторые звезды узнали, что с помощью популярного мобильного приложения можно изменить пол – мужской на женский и наоборот – и теперь делятся результатами "преображения" с поклонниками.

ПО ТЕМЕ

Батрутдинов тоскует по былой дружбе с Харламовым: Дело в семье

А как же Гузеева? Харламов поглумился над Бабкиной

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Необходимо лишь загрузить портрет, а программа все сделает сама. Мужское лицо становится более округлым, брови – тоньше, губы – пышнее, а волосы – длиннее. Женщины же становятся брутальнее, исходя от обратного.

Опробовать приложение решил и резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он взял снимок, сделанный во время съемок шоу, и превратил себя в женщину. Обработанное фото он выложил в "Инстаграм".

Пользователи Сети посмеялись от души. Они начали предполагать, на кого стал похожим Харламов. Некоторые посчитали, что, глядя на такой образ шоумена, вспоминается певица Бьянка. Другие же сравнили комика с актрисой Мелиссой МакКарти. "Гарик, ты красотка!", "Был бы девкой, был бы краше", "Милашка", – написали подписчики.

Сам же Гарик назвал образ "Галя Бульдог Харламова". Шоумен отметил, что так он очень похож на свою сестру Екатерину.

Автор: 21 июня 2020, 02:03 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
Народ устроил спор об истории после статьи Путина

Шоу-бизнес

Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"

Проишествия

Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы

Актер вел себя спокойно

Шоу-бизнес

"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок

Артист показал красивое тело

Шоу-бизнес

Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"

Телеведущая устроила щедрый аукцион в своем Инстаграме
Шоу-бизнес

Виторган и Нинидзе решили очиститься после слухов о разрыве

Актер снял милое видео с участием зазнобы

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+