Дело в семье: тандем Харламова и Батрутдинова оказался под угрозой распада

Тимур Батрутдинов признался, что ему не хватает общения с товарищем. Эти слова насторожили поклонников одного из самых любимых юмористических тандемов.
Комик поведал, что раньше они с коллегой были не разлей вода. Если между ними случались ссоры, то они были пустяковыми или шуточными. Но с появлением семьи у Гарика Харламов встречи без повода с другом прекратились.
"В последнее время мы видимся только на съемках Comedy Club и "Ошуительного Хоу", – признался артист. Он подметил, что все понимает. Ведь жена – актриса Кристина Асмус и ребенок действительно требуют большого внимания.
То, что сейчас ТНТ после семи лет затишья покажет продолжение их с Гариком шоу "ХБ", – для Тимура Батрутдинова замечательный "повод вспомнить, как когда-то зажигали, когда были юными 60-летними мальчишками" с Харламовым. Напомним, сам Тимур Батрутдинов никогда не был женат.
Как писали "Дни.ру", артисту приписывали романы со многими красавицами российского шоу-бизнеса. Даже Ольга Бузова успела походить в невестах юмориста. Однако сердце мужчины пока свободно.
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