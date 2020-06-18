Дело в семье: тандем Харламова и Батрутдинова оказался под угрозой распада

В эфире ТНТ 19 июня состоится премьера нового сезона комедийного скетч-шоу "ХБ" Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова. Но оказалось, что артисты видятся только на съемках.

Тимур Батрутдинов признался, что ему не хватает общения с товарищем. Эти слова насторожили поклонников одного из самых любимых юмористических тандемов.

Комик поведал, что раньше они с коллегой были не разлей вода. Если между ними случались ссоры, то они были пустяковыми или шуточными. Но с появлением семьи у Гарика Харламов встречи без повода с другом прекратились.

"В последнее время мы видимся только на съемках Comedy Club и "Ошуительного Хоу", – признался артист. Он подметил, что все понимает. Ведь жена – актриса Кристина Асмус и ребенок действительно требуют большого внимания.

То, что сейчас ТНТ после семи лет затишья покажет продолжение их с Гариком шоу "ХБ", – для Тимура Батрутдинова замечательный "повод вспомнить, как когда-то зажигали, когда были юными 60-летними мальчишками" с Харламовым. Напомним, сам Тимур Батрутдинов никогда не был женат.

Как писали "Дни.ру", артисту приписывали романы со многими красавицами российского шоу-бизнеса. Даже Ольга Бузова успела походить в невестах юмориста. Однако сердце мужчины пока свободно.