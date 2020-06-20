"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и стали вести самостоятельную жизнь несколько месяцев назад. Последнее время герцоги Сессекские думали, какому делу себя посвятить. Возможно, беспорядки, которые происходят в настоящий момент в США, предопределили судьбу Маркл.
Недавно близкий друг Гарри сообщил журналистам, что Меган мечтает приносить пользу обществу. Она хочет бороться за права людей. Маркл не устраивает, что в США так и не побежден расизм.
Кстати, о расовом притеснении супруга принца Гарри знает не понаслышке. Ее дедушка был чернокожим, и поэтому он постоянно подвергался дискриминации. Да и сама Меган в детстве страдала из-за расизма.
"Эта история все еще преследует меня. Это напоминает мне о том, что наша страна совершенно не продвинулась в плане равноправия, и ей предстоит еще пройти долгий путь", – сказала Маркл.
Герцогиня Сассекская считает, что сейчас ее публичность важна, как никогда. Маркл уже обсудила свои амбиции с Опрой Уинфри и другими лидерами общественного мнения. Жена принца Гарри хочет, чтобы ее голос послужил инструментом для перемен.
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