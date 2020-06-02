Топовая блогерша придет на шоу "Дом-2"

Сашу Спилберг (Александру Балковскую) привлекут к съемкам шоу "Дом-2". Девушка станет ведущей в двух выпусках программы.



Эфиры с известной блогершей которые покажут на телеканале ТНТ 8 и 9 июня. В одном из них она представит новых участников телестройки, а в другом разберет с участниками шоу их проблемы.

Саша Спилберг призналась, что идет на шоу "Дом-2", чтобы защитить представительниц прекрасного пола от нападок мужчин. Она намерена изменить отношение парней к участницам проекта. Сама же строить любовь на реалити-шоу блогерша не будет.

22-летняя звезда Сети счастлива со своим молодым человеком Парулом. Недавно она поделилась с поклонниками романтической историей знакомства с бойфрендом, которая произошла на другом континенте.

Отметим, в 2019 году Саша Спилберг вошла в топ-40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет по версии журнала Forbes. Она также попала в список самых высокооплачиваемых интернет-знаменитостей страны. За год она заработала 44,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Ксения Собчак вернется на шоу "Дом-2" в качестве гостевой ведущей. Якобы она должна была появляться на шоу раз-два в неделю. Однако телеведущая опровергла эти слухи.

