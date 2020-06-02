Вот это поворот! Жигунов сделал заявление о связи с мужиком

Сергей Жигунов высказался относительно данных, в последнее время муссировавшихся вокруг его персоны. Популярный артист объяснил, что его связывает с художником Сергеем Заграевским.

Недавно на НТВ вышел новый выпуск шоу "Ты не поверишь!", в котором выступил художник Сергей Заграевский. Отметим, что он частый гость в различных программах, касающихся личной жизни отечественных знаменитостей. Например, нередко живописец появляется в кресле эксперта в передаче "Пусть говорят" на "первой кнопке".

На сей раз он разоткровенничался о личной жизни Сергея Жигунова. Оказывается, художник был соседом артиста по даче. Сергей Заграевский рассказал об отношениях артиста с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ради звезды сериала "Моя прекрасная няня" влюбленный Сергей Жигунов даже развелся с женой Верой Новиковой.

Также художник прокомментировал отношения актера с Викторией Ворожбит. По мнению наблюдательных фанатов, она очень похожа на актрису, с которой Жигунов якобы не без скандала разошелся после пары лет романа.

Сергей Жигунов прокомментировал откровения Сергея Заграевского. Как заявил актер, он никогда не был близко знаком с художником, хотя тот действительно был его соседом. "Не хотел раньше об этом писать, некорректно как-то, но расскажу, потому что чаша терпения уже переполнена", – сообщил актер.

Сергей Жигунов расставил все точки над i: "Максимум общения, которое между нами было, это вежливое "здравствуйте". Актер пожаловался, что с недавних пор этот человек называет себя его другом и раздает интервью.

"Возможно, небольшие гонорары, которые платят ему СМИ, – это единственный вид дохода живописца Заграевского, но почему я?" – задал риторический вопрос актер. Публикацию в "Инстаграм" Сергей Жигунов сопроводил скриншотом из той самой передачи с изображением художника и написал: "Все, что говорит обо мне этот человек, – ложь".