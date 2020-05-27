Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Среда
27 мая
Лента новостей
12:17
Подавший в суд на Путина экс-губернатор попал в больницу
12:07
"Это позор": эксперт резко высказался о новой прибавке к пенсиям в России
12:04
Игорь Петренко похвастался трогательным фото с женой и дочками
12:03
"Стадный иммунитет": как не заболеть коронавирусом в тяжелой форме
11:42
Какая гадость: Макеева шокировала запущенными ногтями на ногах
11:25
Иван Жидков встретился с сыном после скандала и угроз о лишении алиментов
11:15
Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом
11:12
Дочь Глаголевой родила второго ребенка в Америке
11:10
"Она никогда не признается": получившую многомиллионное наследство вдову Успенского вывели на чистую воду
11:03
Росстат сообщил о катастрофических масштабах безработицы в России
10:59
Любовница Жигунова жестко отреагировала на слова о схожести с Заворотнюк
10:54
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене карантина
10:43
Звезда "Клона" Стефани Бриту раскрыла пол будущего ребенка
10:39
За сутки коронавирус в России обнаружили у 8 338 человек
10:28
Предвыборная кампания в Белоруссии пошла не по плану Лукашенко
10:27
Не дорос еще: Водонаева запретила малолетнему сыну интимничать на виду у народа
10:25
Пожаловавшегося на отсутствие работы Пригожина послали на завод
10:22
Четыре ведра на квадратный метр: дожди могут побить 44-летний рекорд в Москве
10:08
Эксперт заявил об опасности сна рядом со смартфоном
10:00
Морщинистый и отекший: таинственный любовник Волочковой неприятно удивил
09:59
Диетолог назвал главную причину набора веса на карантине
09:53
"Будет править 10-15 лет": политолог предсказал будущее Путина
09:43
Ни рубля: звезды не помогли родителям с установкой памятника Началовой
09:37
Развратный танец девушки в костюме монашки с крестом взорвал Сеть
09:28
Китайский Хатико несколько месяцев ждал умершего от COVID-19 хозяина
09:27
Заявление Полины Гагариной после сообщения о расставании с мужем: Удивительно открывать себя
09:00
Сильно располневшая Максакова заговорила о женском обрезании
08:51
Подробности скандального судебного иска к Путину
08:19
Травля Валерии и Пригожина вызвала вопросы: Выглядит мерзко
06:05
Повзрослевшая дочь Мартиросяна восхитила народ своей красотой
04:18
Экс-звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков отрастил бороду и освоил модное хобби
02:33
Стало известно секретное оружие Миддлтон в борьбе за корону
00:06
Бочкарева оголила пышную грудь и возбудила россиян
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 мая 2020 года
22:25
"Лучше бы детей рожала": извивающуюся под музыку Каменских разгромили
21:57
Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили
21:28
Ревва намекнул на третью беременность супруги
21:21
Источник климатической катастрофы Земли нашли в Сибири
21:19
Победитель шоу "Маска" сделал Нюше непристойное предложение
20:58
"Стал красным и бесноватым": Эдуард Успенский угрожал убийством сыну своей бывшей жены
20:28
Число жертв коронавируса в Британии превысило 37 тысяч
20:25
"Трусливый мерзавец": Пригожин намерен наказать задевшего его Шнурова
20:14
Сильно похудевшая за карантин Утяшева показала живот
20:10
"Запуганы и обработаны": экс-супруга рэпера Сереги впервые увиделась с детьми после похищения
20:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020
20:05
В России у кошки обнаружили коронавирус
19:52
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:48
В Екатеринбурге загорелось здание культурного центра
19:36
Известная телеведущая о трагедии в семье: Два года выхаживала умирающего
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Положение бедственное: обнищавшая вдова Караченцова едва сводит концы с концами
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Фото голого Джигарханяна стало сенсацией в Сети
Появились новые подробности конфликта Познера с Михалковым
Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили
Свадьба будет! Стало известно о больших переменах в жизни Бузовой
Шоу-бизнес
Любовница Жигунова жестко отреагировала на слова о схожести с Заворотнюк

Любовница Жигунова жестко отреагировала на слова о схожести с Заворотнюк

Сергей Жигунов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети муссируются слухи о романе Сергея Жигунова с Викторией Ворожбит, которая, по мнению фанатов, поразительно похожа на его бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Ворожбит негативно относится к такому сравнению.
прочитано 604 раза

Имя Виктории Ворожбит всплыло в Сети после слухов о том, что Сергей Жигунов оставил жену Веру Новикову. Якобы к этой эффектной брюнетке прославленный актер ушел от супруги, с которой прожил много лет. Его роман с актрисой Анастасией Заворотнюк, завязавшийся на съемках сериала "Моя прекрасная няня", поставил точку на этих отношениях. Правда, после расставания с артисткой Жигунов вернулся в лоно семьи, заново оформив брак с Новиковой.

ПО ТЕМЕ

Внезапный арест: бывший муж насолил похожей на Заворотнюк любовнице Жигунова

Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк

Однако он опять ушел, когда встретил Викторию Ворожбит, которая, по мнению наблюдательных фанатов, очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Вот только Вика к этим разговорам относится негативно. Когда она получила комментарии, где ее сравнивают с артисткой, отреагировала жестко.

"Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты", – заявила избранница Сергея Жигунова. Впрочем, не все пользователи Сети считают, что Виктория похожа на Анастасию. Кстати, в сериале "Моя прекрасная няня" героиню Насти звали Викой.

Ворожбит и Жигунов не афишируют свои отношения. Однако ушлые журналисты узнали, что пара поселилась в селе Абрамцево. Они души не чают в своем роскошном коте Пыне. Домашний питомец не раз становился героем фотографий Виктории и Сергея. Собственно, так фанаты и догадались о том, что влюбленные живут вместе.

Автор: 27 мая 2020, 10:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предвыборная кампания в Белоруссии пошла не по плану Лукашенко
"Будет править 10-15 лет": политолог предсказал будущее Путина
Подробности скандального судебного иска к Путину
На Украине возбудили дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена

Шоу-бизнес

Какая гадость: Макеева шокировала запущенными ногтями на ногах
Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом
Дочь Глаголевой родила второго ребенка в Америке
"Она никогда не признается": получившую многомиллионное наследство вдову Успенского вывели на чистую воду

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Любовница Жигунова жестко отреагировала на слова о схожести с Заворотнюк

Женщина проявила крутой нрав
Шоу-бизнес

Травля Валерии и Пригожина вызвала вопросы: Выглядит мерзко

У звездной пары нашелся защитник

Шоу-бизнес

Заявление Полины Гагариной после сообщения о расставании с мужем: Удивительно открывать себя

В Сети распространилось обращение певицы
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 мая 2020 года

В России ждут, когда можно будет отменить карантин

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года
Совет на выходные 23-24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+