Любовница Жигунова жестко отреагировала на слова о схожести с Заворотнюк

В Сети муссируются слухи о романе Сергея Жигунова с Викторией Ворожбит, которая, по мнению фанатов, поразительно похожа на его бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Ворожбит негативно относится к такому сравнению.

Имя Виктории Ворожбит всплыло в Сети после слухов о том, что Сергей Жигунов оставил жену Веру Новикову. Якобы к этой эффектной брюнетке прославленный актер ушел от супруги, с которой прожил много лет. Его роман с актрисой Анастасией Заворотнюк, завязавшийся на съемках сериала "Моя прекрасная няня", поставил точку на этих отношениях. Правда, после расставания с артисткой Жигунов вернулся в лоно семьи, заново оформив брак с Новиковой.

Однако он опять ушел, когда встретил Викторию Ворожбит, которая, по мнению наблюдательных фанатов, очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Вот только Вика к этим разговорам относится негативно. Когда она получила комментарии, где ее сравнивают с артисткой, отреагировала жестко.

"Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты", – заявила избранница Сергея Жигунова. Впрочем, не все пользователи Сети считают, что Виктория похожа на Анастасию. Кстати, в сериале "Моя прекрасная няня" героиню Насти звали Викой.

Ворожбит и Жигунов не афишируют свои отношения. Однако ушлые журналисты узнали, что пара поселилась в селе Абрамцево. Они души не чают в своем роскошном коте Пыне. Домашний питомец не раз становился героем фотографий Виктории и Сергея. Собственно, так фанаты и догадались о том, что влюбленные живут вместе.