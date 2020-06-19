Появились новые подробности переговоров семьи погибшего с Ефремовым

Напомним, чудовищное ДТП произошло 8 июня. Пьяный актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в грузовик. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Сейчас Михаил Ефремов ждет решения суда под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Его адвокат и друзья надеются, что семья Сергея Захарова простит актера и примет от него материальную помощь. Правда, артист, устроивший смертельное ДТП, заверил в своем обращении, что не собирается уходить от наказания. Многие считают, что из-за проблем с алкоголем его могут отправить на лечение вместо тюрьмы.
Накануне стало известно, что адвокат Михаила Ефремова в очередной раз общался с потерпевшей стороной, а именно с братом погибшего. Он заявил, что родственник готов принять деньги от подсудимого. Также юрист опубликовал запись разговора, и не вполне ясно, после каких именно слов Валерия он сделал вывод о возможной компенсации.
Все попытки договориться сводятся к вежливому отказу. В аудио слышно, что брат ссылается на своего адвоката – Александра Добровинского. Захаров четко проговаривает, что все вопросы – через юриста. Если правозащитник скажет ему или его семье встретиться с представителем Михаила Ефремова, он это сделает.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Заголовки публикаций СМИ в инете
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Ефремов - наркоман!!!
Как вам Навальный?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать