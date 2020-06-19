Появились новые подробности переговоров семьи погибшего с Ефремовым

Не проходит и дня без новых подробностей в деле о смертельной аварии Михаила Ефремова. Семья погибшего отказывается от компенсации, однако адвокат подсудимого продолжает гнуть свою линию – на это раз он опубликовал запись разговора с родственниками.

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