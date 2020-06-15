Меган Маркл воссоединилась с любимым человеком после ссоры с принцем Гарри

После переезда в США в период пандемии коронавируса Меган Маркл оказалась в полной изоляции. Она оказалась отрезана и от друзей, о воссоединении с которыми она так мечтала и, главное, от матери.
Известно, что жена принца Гарри всегда была очень близка с родительницей. Поскольку эпидемия COVID-19 пошла на спад, а карантинные меры ослабили, Дория смогла навестить свою дочь и ее семью. Более того, она сообщила, что в ближайшее время сможет к ней переехать.
Примечательно, что у принца Гарри сложились идеальные отношения с тещей. Он подружился с Дорией практически с самого начала своего романа с Меган Маркл. А после того, как женщина оказала ему и его жене помощь по уходу за их первенцем Арчи, принц Гарри проникся к ней еще более теплыми чувствами. Теперь они с Меган Маркл с нетерпением ждут, когда она заселится в их новый арендованный дом.
Как утверждает подруга Меган Маркл, они с мужем очень доверяют Дории и надеются, что теперь она поможет им с воспитанием сына. Отметим, пока новых источников доходов экс-герцоги Сассекские не нашли. Возможно, переезд Дории поможет им обрести работу.
Напомним, отношения Меган Маркл и принца Гарри испортились после переезда в США. Бывшая артистка планировала грандиозное возвращение в Голливуд, но все карты ей спутала пандемия коронавируса. Она стала срываться на муже и устраивать скандалы.
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