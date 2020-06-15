Народ высмеял общение Волочковой с арабским шейхом: Мастер-класс по шпагату?

Артистка выложила в ленту соцсети фотографию своей сотрудницы из самолета. Наталия Ракицкая сидит за столиком в первом классе, перед ней стоит чашечка кофе и сладости. Видимо, женщины неплохо общаются, так как Анасатасия Волочкова отметила, что подарила пиарщице кедровую купель.
Народ в Сети с недоумением воспринял новость о переговорах танцовщицы с шейхом. Людей интересовало, чем же может заниматься балерина в ОАЭ. Некоторые в шутку предположили, что звезда планирует приехать в восточную страну с мастер-классом по шпагату или благотворительным концертом.
Другие же заподозрили артистку в оказании эскорт-услуг. Напомним, слухи о том, что балерина отдыхает с мужчинами за деньги, появляются в различных пабликах с завидной регулярностью.
Не так давно на просторах шоу-бизнеса появился некий бизнесмен, который сообщил, что ранее встречался с Анастасией Волочковой. По его словам, девушка не стеснялась брать деньги на развлечения у бывшего мужа. Да и предприниматель тратил на блондинку немалые суммы. Знаменитость связь с девицами легкого поведения, естественно, отрицает.
Видимо, Анастасии Волочковой не понравились очередные насмешки, и она спустя время удалила информацию о переговорах с шейхом со страницы в "Инстаграм". Но, как известно, интернет помнит все, и скриншоты записи остались в истории Сети навечно.
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