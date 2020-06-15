"Пора к психиатру": Волочкова задрала юбку и выставила интимное место на всеобщее обозрение

Практически каждый день Анастасия Волочкова демонстрирует своим поклонникам чудеса растяжки. Артистка то зависает с раскинутыми ногами под потолком, то растянется на свежей траве, то займет своими ногами целую скамейку в бане.
В попытках превзойти саму себя балерина решила сменить тактику. На сей раз вместо обычного шпагата балерина решила исполнить акробатический трюк, высунувшись в любимой позе из люка на крыше автомобиля. Анастасия оперлась руками на кузов машины и задрала одну ногу в воздух, в то время как вторая осталась в салоне.
В результате юбка танцовщицы задралась, обнажив на радость случайным наблюдателям все, что находилось под ней. Все это представление на фоне вечернего неба Анастасия Волочкова, разумеется, опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Заметивший публикацию телеведущий Михаил Шахназаров в своем "Твиттере" предположил, что Волочкова на самом деле исполняла языческий ритуал, призванный сохранить богатство, сообщает телеканал "Царьград". А пользователи Сети, порядком уставшие от ног балерины, начали беспокоиться о ее психическом здоровье.
"Слушайте, ее маниакальное желание показать шпагат наводит на мысль, что она не совсем здорова", "Это не красиво и не эротично. Это уже мания. Пора к психиатру", – писали комментаторы.
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