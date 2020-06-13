Нарядившуюся в меха Волочкову застукали в объятиях со смуглым жеребцом

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова снова обратила на себя внимание публики. Очередное чудачество уже выходит за рамки разумного – артистка нацепила на себя уши коня и в таком виде предстала перед россиянами.
После снятия карантина скандальная танцовщица снова стала вести активный образ жизни. Теперь знаменитость переключилась на лошадей. Она упорно осваивает верховую езду и уже достаточно уверенно держится в седле.
Но образ всадницы показался Анастасии Волочковой слишком банальным, и она решила примерить костюм животного. Королева эпатажа натянула на себя шапку с ушами, как у лошади, и снялась в обнимку с конем. Свой образ она дополнила меховой накидкой и драными джинсами. В целом, получилось весьма впечатляюще.
Представить, что проносилось в головах подписчиков Анастасии Волочковой при виде свежей фотографии, несложно. Однако сама дива решила оградить себя от мнения поклонников и все также держит комментарии закрытыми.
Это, конечно, печально. Наверняка, пользователи соцсети нашли бы, как прокомментировать очередную выходку любимцы. А, возможно, кому-то образ Анастасии Волочковой показался бы оригинальным. Но королева шпагатов решила лишить своих подписчиков возможности высказаться, поэтому об их реакции можно только гадать.
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