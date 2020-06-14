Озверела от внуков: Татьяна Судец сбежала на новую дачу от родственников

В период самоизоляции многие звезды наконец-то увиделись со своими родственниками и успели переждать бушующую пандемию коронавируса в семейном кругу. Как оказалась, такая картина не всегда выглядит красочной. Вот, например, Татьяна Судец уже мечтает поскорее съехать от единственной дочери и внуков.

прочитано 715 раз