"Многие из нас не знают, как дальше жить": Штурм поддержала пьяницу Ефремова

Наталья Штурм не смогла пройти мимо скандала, связанного со смертельным ДТП в центре Москвы, участником которого стал Михаил Ефремов. Актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу. В связи с тем, что второй участник аварии – водитель грузовика Сергей Захаров скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского, Ефремов был заключен под домашний арест для дальнейшего разбирательства.

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