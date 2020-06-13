"Многие из нас не знают, как дальше жить": Штурм поддержала пьяницу Ефремова

Сегодня утром в социальных сетях появилось видеообращение Михаила Ефремова, на котором артист просит прощения у семьи погибшего мужчины. Актер прекрасно понимает, что родственники Сергея Захарова никогда не смогут его простить и забыть о случившемся. Многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги Михаила по цеху высказали свое мнение по поводу публичного заявления актера. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то только усугубил ситуацию и посоветовал Михаилу Олеговичу добровольно сесть за решетку, а кто-то решился поддержать заслуженного артиста России.
Наталья Штурм на своей странице в Инстаграме отметила, что верит каждому слову актера. По словам певицы, Ефремов не первый, кто сталкивается с подобными проблемами и не видит смысла в дальнейшем существовании.
"Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", – прокомментировала видеообращение актера Штурм.
Подписчики Натальи тоже решили не отмалчиваться и озвучили свои мысли на этот счет. Пользователи социальной сети предположили, что жизнь не остановилась на месте и продолжает идти своим чередом. Многие расценили публичное заявление Михаила Ефремова, как попытку искупить свою вину, а не откупиться от ответственности. Более того, поклонники Штурм едко поблагодарили актера за его смелость в обращении к родственникам погибшего и пожелали удачи.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Юля Норкина
Джигарханян снова в больнице.
Карантин отменили!!!
Не рожайте от жадных