Актрису Орлову оплевали за поддержку душегуба Ефремова

Марина Орлова считает, что Михаил Ефремов должен понести наказание за свой поступок. По мнению актрисы, все равны перед законом. Однако она не согласна с тем, что Михаила Олеговича нужно лишать звания "Заслуженный артист России", поскольку талант актера к произошедшему не имеет никакого отношения.
За эти слова Орлова успела поплатиться. Ей начали писать люди – стали проклинать, угрожать, обвинять... Марина была шокирована таким поведением народа.
Если Ефремову удастся избежать наказания, то это станет "плевком в сторону простых людей", считает актриса. Марина также отметила, что любого другого преступника уже посадили бы, а не отпускали бы домой.
Орлова жалеет семью Михаила Олеговича, однако больше соболезнований выражает родственникам погибшего в ДТП.
"Ведь это мог быть любой из нас. Просто подумайте об этом", – отметила Марина, говоря об умершем водителе.
Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП. Михаил Ефремов сел за руль своей машины, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль, водитель которого скончался от полученных травм спустя несколько часов.
До 9 августа Ефремов должен находиться под домашним арестом. Так решил Таганский суд. На данный момент идет следствие. Актер признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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