Жестокая молодежь: подросший сын Ольги Орловой поиздевался над матерью (видео)

Ольга Орлова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте забавное видео, которое снял ее 19-летний сын. Артистка не могла корректно произнести слово "успокаивающее".

Наследник певицы публично высмеял мать, заставляя ее из раза в раз повторять слово, которое ей никак не дается. При этом женщина совершенно не понимала, почему ее ребенок ухохатывается и просит ее снова произносить вроде бы обычное причастие.

Ольга Орлова старается выговорить "успокаивающее", но вместо этого выходит нечто забавное. У телеведущей слово звучит, как "успокаищивае" или "успокаиващее". Женщина пытается доказать сыну, что все произносит правильно, но парень смеется и уверяет, что мать поймет, о чем он, когда посмотрит видео.

В итоге Ольга Орлова опубликовала кадры позора и философски отметила, что молодежь нынче пошла слишком жестокая. "У вас бывает, что заклинит с каким-нибудь словом?" – уточнила телеведущая у подписчиков.

Фолловеры рассказали артистке свои забавные случаи из жизни, сообщает РИА ФАН. "Мой сын сегодня смеялся над тем, что муж вместо Сбербанк сказал по старинке из детства Сберкасса))) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А меня стало раздражать, когда много молодежного сленга наоборот "лол там И тд" это старость😂?", "Блин, а у меня мама говорит, поглюч в интернете (вместо по гугли)😅".