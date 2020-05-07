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"Не поднимается нога": главный герой "Холостяка" Криворотов сломал позвоночник на съемках

Антон Криворотов. Фото: instagram.com/dr.krivorotov/
Жених из шоу "Холостяк" на ТНТ Антон Кривовото получил серьезную травму. Мужчина упал с дерева.
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Криворотов отправился знакомиться с родственниками одной из участниц проекта Насти Ковалевой в Воронеже. Стоматолог совершил опрометчивый поступок, от которого его отговаривала вся съемочная группа.

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Возле дома Настиной бабушки мужчина увидел домик на дереве. Он решил залезть на него, а потом спрыгнуть оттуда в стог. Однако сухой сук не выдержал веса героя шоу "Холостяк". В итоге Антон упал на землю.

Стоматолог признался, что в его детстве был такой же домик на дереве, и ему очень захотелось вспомнить былое. После окончания съемок Криворотов вернулся в отель, но через некоторое время понял, что из-за сильного отека у него не поднимается нога.

Герой шоу "Холостяк" понял, что дело плохо и срочно отправился за медпомощью в Москву. МРТ показало, что у него серьезная травма позвоночника: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков.

Напомним, ранее главный герой шоу "Холостяк" развеял интригу телепроекта. Мужчина невольно выложил фото с невестой в Сеть. Бдительные фолловеры заметили в отражении знакомый женский силуэт и разгадали, кто же станет избранницей Антона Криворотова еще до финала шоу "Холостяк". Они предполагают, что это знойная кубинка Барбара Пино.

Автор: 7 мая 2020, 18:53
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