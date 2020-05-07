Лучше бы молчала: родившая Йовович прилюдно оконфузилась

Йовович хотела поступить как лучше для своих русскоговорящих поклонников. Но у актрисы не получилось быть более понятной для них.

Милла Йовович родилась в Киеве, она знает русский язык. Посмотрев многие интервью актрисы, можно понять, что она хорошо разговаривает на нем, лишь изредка путая слова. Даже в своем инстаграм-аккаунте голливудская звезда переводит предложения на русский, чтобы поклонники могли понимать ее. Но порой Милла достаточно неграмотно изъясняется, когда доверяет перевод текста роботу.

Недавно она опубликовала милое фото с новорожденной дочерью. Под ним Милла написала, что очень дорожит моментами, проведенными с наследником. Малышка смотрит на маму проникновенными глазами и трогает ее маленькими ручками. Со временем это станет сладким воспоминаем для актрисы.

Однако понять написанное могут лишь те, кто хорошо знает английский язык. Русскоговорящие пользователи Сети заметили, что в переведенном тексте есть несколько ошибок, которые искажают смысл предложений. В конечном итоге с трудом можно понять, что именно хотела донести Йовович.

Напомним, третью дочь Милла родила в начале февраля. Малышку назвали Ошин. Старшей наследнице Эвер 12 лет, и она удивляет пользователей Сети знанием русского языка. Средней дочери Дэшилл недавно исполнилось пять лет.