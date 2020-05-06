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Харламов умело унизил Волочкову

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист решил подшутить над Анастасией Волочковой. Он предложил поклонникам расшифровать ребус, в котором зашифровал ее фамилию.
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Загадку Гарик Харламов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Она состояла из трех картинок.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Подписчики быстро решили головоломку. Некоторые же не смогли угадать, что в ребусе была скрыта именно фамилия балерины. Фолловеры предположили, что это могла быть Лариса Гузеева, Ольга Бузова или Ксения Собчак.

Отметим, что ранее мишенью для сарказма Гарика Харламова была именно ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Многие поклонники актрисы просили комика перестать травить Ларису Гузееву. Теперь, похоже, он переключился на Анастасию Волочкову.

Напомним, ранее танцовщица в очередной раз продемонстрировала свое усердие и трудоспособность. Она выложила в свой инстаграм-аккаунт видео 15-летней давности. Анастасия Волочкова объяснила, что в этом клипе она на девятом месяце беременности.

Автор: 6 мая 2020, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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